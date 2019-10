Rabiater Lokalgast mit Taser außer Gefecht gesetzt

Nach einer Messerattacke in einem Lokal in Wien-Landstraße hat die Polizei am Dienstagabend den 28-jährigen Aggressor mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Der Tscheche hatte sich in einem Lokal auf der Erdberger Lände etwas zu essen und ein Bier gegönnt. Doch dann attackierte er einen 49-jährigen Mitarbeiter der Gaststätte mit einem Messer und verletzte ihn leicht.