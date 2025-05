Trend geht in Richtung gesünderes Bier

Das Wetter spielte bei der Eröffnung des Bierfestes Am Hof nicht mit – ein paar hart gesottene Bierfans ließen es sich trotzdem nicht nehmen, eine Runde zu drehen. „Ich habe Mittagspause und mache einen kurzen Abstecher, das gehört dazu“, sagt Georg W. Seine Begleiter mokieren sich über die Preise – 4,60 Euro ist der festgelegte Mindestpreis, an den sich die meisten, bis auf Spezialbiere halten – aber W. setzt das in Relation zum Aufwand für den Betreiber: „Das ist schon in Ordnung.“