Mädchen von Männern eingekreist und attackiert

Die Wiener Polizei ermittelt gegen fünf Männer, die am Sonntag im Laaer-Berg-Bad in Wien-Favoriten vier jugendliche Mädchen bedrängt hatten. Offenbar fühlten sich die mutmaßlichen Täter so sicher, dass sie ihren Übergriff mitten in einem großen Becken im Freibad – also an einem öffentlichen, einsehbaren Ort – verübten.