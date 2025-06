Bei diesem Finale verschenkt ein Geist Nussschnaps

„Man muss natürlich einen Vogel haben, wer rennt denn sonst so herum“, lacht jener Mann, der in der Öffentlichkeit vielen nur als weiße Gestalt mit umgehängten Nüssen bekannt. „Ich bin halt der originale Nussbacher Nussgeist“, so der besondere Fan, der auch morgen und am Samstag mit seinem Kostüm beim Faustball-Final-3 der Frauen und Herren in der 2298-Seelen-Gemeinde im Bezirk Kirchdorf für Stimmung sorgen wird.