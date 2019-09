Tiroler (25) mit Messer bedroht und beraubt

Schock für einen 25-jährigen Einheimischen am Mittwochabend in Innsbruck: Kurz nachdem der junge Mann mitten in der Stadt bei einem Bankomaten Geld abgehoben hatte, wurde er von einem Unbekannten mit einem Klappmesser bedroht und beraubt. Der Täter konnte entkommen. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen!