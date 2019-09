ÖVP-Ruf nach weiteren Durchgriffen in der FPÖ

Bei Suspendierung kein Weg zurück in die Partei

Die Suspendierung kommt übrigens einem Ausschluss gleich, für Huber gibt es keinen Weg zurück in die FPÖ, wie es am Sonntag hieß. Der Ausschluss müsse nur noch formal durch die Bundesparteileitung abgesegnet werden, so ein Sprecher Hofers. Ob der 49-Jährige als „wilder Abgeordneter“ im Landtag bleibt, sei „seine eigene Sache“, so der Sprecher. Die Funktion als Gemeinderat in seiner Heimat Blindenmarkt im Bezirk Melk möchte der Suspendierte als „leidenschaftlicher Blindenmarkter“ jedenfalls weiter ausüben.