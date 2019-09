Stenzel: Entschuldigung, aber kein Rücktritt

Als „lächerlich“ hat Ursula Stenzel, nicht amtsführende Stadträtin der FPÖ, die Forderung nach ihrem Rücktritt wegen eines Auftritts bei einer Veranstaltung der rechtsextremen Identitären am Samstagabend in Wien bezeichnet. Immerhin bat Stenzel am Sonntag um Entschuldigung für ihre Teilnahme inklusive provokanter Rede: „Dass auch Vertreter der Identitären Bewegung anwesend gewesen sein sollen, war mir nicht bewusst“, so Stenzel. „Hätte ich davon Kenntnis erlangt, hätte ich diese Veranstaltung selbstverständlich nicht besucht.“