Hofer suspendiert ersten hochrangigen FP-Politiker

Dass es Martin Huber als Ersten erwischen wird, hätte sich dieser wohl noch beim Beschluss des „Durchgriffsrechts“ am 13. September selbst nicht gedacht. Seitens der Freiheitlichen Landespartei hieß es am Samstag in einer Aussendung, dass die Entscheidung Hofers akzeptiert werde. „Er wurde am Bundesparteitag von über 800 Delegierten einstimmig mit jenem Rechtsinstrument ausgestattet, von dem er nun Gebrauch macht“, so Landesparteisekretär Schnedlitz.