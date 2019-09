Kickls Ex-Kabinettschef sieht „Skandalisierung“

Nationalratsabgeordneter bestellte „Phalanx Europa“-T-Shirt

So soll der Verfassungsschutz geklärt haben, dass der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein in Sellners Daten als Käufer eines „Phalanx Europa“-T-Shirts gelistet sei, auf dem das Symbol der Identitären abgebildet sei. Jenewein bestätigte am Sonntag per Aussendung, dass er dieses Shirt bestellt hatte, dies sei aber entweder 2015 oder 2016 passiert - und damit „zu einem Zeitpunkt, als die Identitäre Bewegung noch von keiner Seite als problematisch eingestuft“ worden sei.