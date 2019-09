Gewalt bei „Gelbwesten“ und Klimaschützern

Ähnliche Krawalle wie am 1. Mai befürchtet

Nach Polizeiangaben waren rund 7500 Sicherheitskräfte im Einsatz - so viele wie zuletzt am 1. Mai, als es in Paris schwere Krawalle gab. Auch Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit. Polizisten in Uniform und in Zivil kontrollierten zahlreiche Menschen.