Weltweite Klimastreiks: „Das ist erst der Anfang!“

Am Freitag fiel der Startschuss für die „Week of Future“, sieben Tage lang wird rund um den Globus intensiv für mehr Klimaschutz gestreikt. In mehr als 150 Ländern und Tausenden Städten auf allen Kontinenten gingen Menschen auf die Straßen, um stärkere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Auch in Österreich folgten viele Personen dem Aufruf der Kampagne „Fridays for Future“. Greta Thunberg begrüßte die rege Teilnahme an den Demonstrationen und ließ die Welt wissen: „Wenn du der kleinen Anzahl von Menschen angehörst, die sich von uns bedroht fühlt, dann haben wir sehr schlechte Nachrichten für dich: Das ist erst der Anfang. Veränderung kommt - ob du es willst oder nicht.“