Rendi-Wagner für 1700 € Mindestlohn - steuerfrei!

Die SPÖ ist am Samstagvormittag mit einem Vorschlag vorgeprescht, der die Bezieher von kleineren Einkommen aufhorchen lassen wird: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner plädiert nicht nur Mindestlöhne in der Höhe von 1700 Euro, sondern auch für eine Steuerbefreiung der Gehälter bis 1700 Euro brutto. Außerdem will die rote Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl Ende September den Sozialversicherungsbonus schon 2020 wirken lassen, denn „die Österreicher sollen von ihrer Arbeit gut leben können“.