Grüß Gott, ich bin eine Waldviertler Pendlerin

Wir sprechen mit Julia Fessl, einer Kindergärtnerin aus Gmünd im Waldviertel. Sie ist eine von 3,8 Millionen Österreichern, die zur Arbeit pendeln müssen. In Julia Fessls Fall sind es 60 Kilometer zum Kindergarten nach Lasberg in Oberösterreich. Hin und zurück, versteht sich. Macht also: 120 Kilometer am Tag. Fünfmal die Woche.