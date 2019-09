Ohne App kein Strom: Cowboy startet in Österreich

Österreich sei nach Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland das sechste Land, wo man das Produkt anbiete, sagte Bob Eck, Brand Marketing Director von „Cowboy“. Das Unternehmen wurde 2017 in Brüssel gegründet, im heurigen Jahr werde man rund 10.000 Räder verkaufen. In Österreich liege die Zielmarke bei 2000 Stück im ersten Jahr, so Eck. Man habe sich insofern für diesen Expansionsschritt entschieden, da Wien im Ranking der fahrradfreundlichsten Städte stark gestiegen sei.