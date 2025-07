Entkräftete Wandergruppe nachts von Berg gerettet

Einen stundenlangen Bergrettungseinsatz löste eine vierköpfige Gruppe aus jungen Litauern aus, die beim Abstieg vom Kalmberg bei Bad Goisern in Bergnot geraten und total erschöpft war. Insgesamt 18 Helfer beteiligten sich in der Nacht zum Dienstag an der Rettung der jungen Wanderer.