Soko-Ermittler abgezogen: SMS ging an Strache

Bei der Kurznachricht handelte es sich um eine „Kopf hoch, es geht auch nach der Politik weiter“-Botschaft an Strache, der nach Auffliegen der Ibiza-Affäre seinen Hut nehmen und als Vizekanzler und Parteichef zurücktreten musste. Verschickt wurde die SMS am 18. Mai, dem Tag des Strache-Rücktritts und einen Tag nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos. Mit den Ermittlungen selbst habe die Nachricht nichts zu tun gehabt, betonte man im Innenministerium. Weil aber der Anschein von Befangenheit entstehen könnte, habe man den Ermittler „sofort abgezogen“, hieß es am Freitag.