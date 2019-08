Insider: Gudenus ignorierte Warnung vor Lockvogel

Hausdurchsuchung bei Wiener Anwalt

Gudenus bleibt laut der Zeitung bei seiner bisherigen Version: Er habe sich auf die Angaben des Anwalts Ramin M. verlassen und ihm vertraut. Bei M., der das Treffen auf Ibiza eingefädelt haben und an der Planung und Umsetzung der Aufzeichnung der Ibiza-Gespräche beteiligt gewesen sein soll, fand am Dienstag eine Hausdurchsuchung statt. Die Vorwürfe lauten auf Täuschung und verbotene Annahme. Es wurden elektronische Datenträger sowie Mobiltelefone sichergestellt, wie die Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch bestätigte. Wann diese eingesehen werden dürfen, ist offen, da der Anwalt gegen die Sicherstellung Widerspruch eingelegt hat.