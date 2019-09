Tod in der Zelle: Verlobte (60) klagt die Republik

„Er könnte noch leben“

Seine Verlobte (60) erhebt jetzt schwere Vorwürfe, nachdem ein Privatgutachten schon im Frühjahr „Haftunfähigkeit“ attestiert hatte - was aber von zwei Gerichten abgewiesen wurde. Hans (64) hatte Panik, Herzrasen, Todesängste in engen Räumen, steht im Ärzteschreiben. Seine Anstaltsärztin habe die Situation auch erkannt. „Den Facharzttermin hat sie dennoch von Woche zu Woche rausgeschoben“, so die 60-Jährige. „Er könnte noch leben.“ Daher klagt sie die Republik auf 25.000 Euro Schadenersatz.