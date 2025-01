Lebensmittel: Wo wird gemogelt?

Was halten Sie von solchen Mogelpackungen und irreführenden Praktiken in der Lebensmittelindustrie? Haben Sie selbst schon einmal ein Produkt gekauft, das Sie enttäuschte, weil es nicht das hielt, was es versprach? Wie vermeiden Sie, auf solche Marketingstrategien hereinzufallen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps mit der Community in den Kommentaren.