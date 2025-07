Nach Attacke auf Mann (68): Rechtsextreme Krawalle

„Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zehn Festgenommene“, erklärte die Vertreterin der Zentralregierung in der Region Murcia, Mariola Guevara, am Montag bei X. Die Krawalle in Torre Pacheco im Süden Spaniens waren durch den Angriff auf offener Straße auf einen 68-jährigen Pensionisten ausgelöst worden.