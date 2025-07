Leckeren Seefood Vorrat von Yuu‘n Mee gewinnen

Genau hier setzt Yuu’n Mee, der österreichische Spezialist für nachhaltige Meeresfrüchte, mit zwei neuen Produktinnovationen an, die ab sofort bei Billa Plus erhältlich sind. Die neuen Kreationen punkten mit einfacher und schneller Zubereitung – ohne auf Genuss oder Geschmack verzichten zu müssen. Yuu’n Mee liefert hochqualitative Garnelen in fertig zubereiteten Saucen, die den Geschmack des Südens widerspiegeln.