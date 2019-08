Tolle Stimmung schon beim Frühschoppen in Linz

Nachdem am Vorabend die Kultband Status Quo mit ihren Welthits den Linzer Hauptplatz zum Beben gebracht hatte, ging beim „Krone“-Fest in Linz auch am Samstag wieder ordentlich die Post ab - und zwar schon bevor Stars wie Milow, Angelo Kelly & Family und Opus & Friends für das große Finale die Bühne betraten.