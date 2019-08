Wir haben ganz Linz singen und tanzen gesehen!

Beim Fest der Rekorde tummelten sich zum Abschluss noch einmal jede Menge Stars: Julia Anna, die Band Edmund, später dann Milow, der von „Help“ bis „Howling At The Moon“ alle Hits mit in die Landeshauptstadt brachte. Milow sorgte für das Grande Finale, für das Angelo Kelly & Family die Massen so richtig aufgewärmt hatte, die bei den irischen Klängen so richtig mitgerissen wurden.