Rocklegenden Status Quo bringen Linz zum Beben

„Die Fans sollten sich nichts erwarten, denn wenn man nichts erwartet, kann man nur mit einem Plus aussteigen“, meint niemand geringerer als Status-Quo-Frontman Francis Rossi in gewohnt scherzhafter Manier gegenüber krone.at. Die britische Kultband, die seit Jahrzehnten im Business ist, habe sich wenig verändert: „Ich bin noch immer der selbe Idiot“, lacht Rossi weiter. Status Quo zündeten um 21 Uhr am Hauptplatz auf der Hauptbühne ein regelrechtes Hitfeuerwerk, das die Menge zum Beben brachte. Mit weltweit bekannten Nummern wie „Down Down“, „Whatever You Want“ oder „Rockin All Over the World“ waren Ohrwürmer garantiert.