Welser sprechen das beste Englisch im ganzen Land

Die Sprachlern-App „Babbel“ hat von Juli bis Dezember 2018 Lerndaten von insgesamt 2600 Österreichern analysiert – mit einem überraschenden Ergebnis: Die Welser sprechen besser Englisch als die Wiener. Doch nicht nur in der Messestadt sind die Menschen sprachlich begabt – mit Ried (Platz 6), Traun (8), Linz (9), Leonding (11) und Steyr (18) schneidet Oberösterreich generell stark ab – besser, als alle anderen Bundesländer. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl erklärt sich das so: „Wels ist österreichweit gesehen ein pulsierender Wirtschaftsstandort. Wir haben viele internationale Unternehmen, in denen die Konzernsprache Englisch ist.“ Der Stadtchef freut sich, dass seine Welser so lernfreudig sind – auch er selbst verwendet eine Sprachlern-App, um sein Englisch aufzufrischen und auf hohem Niveau zu halten.