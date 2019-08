KI: Ständiger Begleiter oder Schreckgespenst?

Den Potenzialen der KI stehen aber auch Risiken gegenüber, etwa „dass verzerrte Wahrnehmungen, sogenannte Biases, aus der analogen in die digitale Welt übertragen werden“, wie die OECD schreibt. Manche KI‐Systeme seien auch derart komplex, „dass ihre Entscheidungen u.U. nicht erklärt werden können“. Das ist beispielsweise vor allem dann problematisch, wenn es um die Einschätzung von Kreditwürdigkeit durch KI, automatisierte Entscheidungen in Bewerbungsprozessen oder die Nutzung von intransparenten Systemen durch Polizei oder Geheimdienste geht, so das SMC, das auch die prinzipielle Problematik ins Treffen führt, dass sich viel KI-Know-how zur Zeit exklusiv in den Händen weniger großer Unternehmen befindet.