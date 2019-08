Silber! Erste Boulder-WM-Medaille für Schubert

Der Tiroler Jakob Schubert hat am Dienstag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Hachioji die Silbermedaille im Bouldern geholt. Der 28-Jährige musste sich in seinem ersten Boulder-WM-Finale nur Lokalmatador Tomoa Narasaki geschlagen geben. Der Japaner erreichte in den vier Final-Bouldern als einziger des WM-Feldes ein Top, und das gleich zweimal. Bronze ging an den Deutschen Yannick Flohe.