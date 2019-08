Volkswagen ID.3: So fährt sich VWs Massenstromer

Wer den ID.3 allerdings als familientaugliches Erstfahrzeug nutzen möchte, mit dem auch mal die Verwandtschaft besucht werden soll und der Campingplatz am Gardasee, der muss für leistungsfähigere Batterien, höhere Fahrleistung und die bessere Ausstattung des „ID.3 First Plus“ deutlich tiefer in die Tasche greifen. Nochmals mehr müssen für den „ID.3 First Max“ überwiesen werden, um das Panaroma-Dach, ein Head-up Display und Car-to-X Informationen nutzen zu können. So könnte der Versuch einer Demokratisierung der Elektromobilität letztlich an Preisschwellen weit jenseits von 40.000 Euro scheitern. Oder Volkswagen schiebt rasch noch einen kleineren ID.2 nach.