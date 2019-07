Junger Sportler nach Frontalcrash sofort tot

„Sportliche rückt in Hintergrund“

Die kroatische Familie ist vor etlichen Jahren nach Gaflenz gezogen und gut in die Gesellschaft eingegliedert. Darios Mutter erlitt vor einigen Jahren einen Schlaganfall, jetzt schlug das Schicksal erneut zu! In der Gemeinde ist die Bestürzung groß: „Wir haben dieses Wochenende ein Jubiläumsfest unseres Fußballvereins, das Sportliche rückt jetzt aber in den Hintergrund“, so der Bürgermeister. Der Lenker im anderen Auto kam leicht verletzt ins Spital.