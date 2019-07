So viel CO2 verursachen Sie mit Ihren E-Mails

So können Sie Ihr E-Mail-Aufkommen reduzieren

Doch es gibt einfache Mittel und Wege, die Anzahl der E-Mails und damit die Menge des verursachten Kohlenstoffdioxids zu reduzieren, erläutert CWJobs. So sollte man vor dem Versand etwa gründlich prüfen, ob in der E-Mail alle wichtigen Informationen enthalten sind, um sich und dem Empfänger nachfolgende E-Mails zu ersparen. Außerdem sollten nur wirklich relevante Personen in CC gesetzt und Dateien, sofern möglich, nicht als Anhang, sondern in Form eines Hyperlinks verschickt werden. Statt durchschnittlich 50 Gramm CO2 bei einem Anhang würden dann nur vier Gramm CO2 verursacht.