FPÖ-Warnung vor neuem „Schlepper-Turbo“

Seehofer: „Gemeinsame europäische Verantwortung“

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte Salvini am Samstag in einem Brief aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer. Daher seien für die aktuellen Seenotrettungsfälle rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig.