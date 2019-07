Kurz zu Seerettung: „Nicht nach Europa bringen“

Ex-Kanzler Sebastian Kurz stimmt nicht in das Loblied auf die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ein, die Migranten nach Europa brachte. Die Retter „wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr“, so Kurz in der „Welt am Sonntag“.