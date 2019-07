„Ohne den Schutzengel wäre ich verblutet“

„Krone“: Sie sind frontal in einen Pkw gekracht.

Lisa Schmitzberger: Am 27. Mai war ich um 13.40 Uhr auf der Wippenhamer Kreuzung in St. Georgen bei Obernberg unterwegs, plötzlich bin ich frontal mit einem Pkw zusammengekracht. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich leider nicht mehr. Ich kann mich an nichts erinnern.