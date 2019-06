Kampf um Sieg bei Beachhandball-Trophy

Beachhandball hat es in sich - denn besonders spektakuläre Bälle und Dreher können mit extra Punkten belohnt werden, außerdem gibt es am Samstag einen eigenen Funbewerb. Daher sind die Spiele vor allem für das Publikum interessant. Noch dazu hat das Strandbad Süd einen neuen Beachplatz samt Tribüne erhalten, so dass Beachflair am Klopeiner See garantiert ist.