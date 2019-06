Facebook: Regulierung ist „nicht unsere Aufgabe“

Clegg hält sich am Montag in Berlin auf, wo er am Abend einen Vortrag zur Regulierung des Internets halten will. Der BBC sagte er, es gebe eine „dringliche Notwendigkeit“ für neue Regulierungen zum Datenschutz und zu Wahlkämpfen. Die Zuständigkeit dafür liege laut Clegg jedoch bei „demokratischen Politikern in der demokratischen Welt“.