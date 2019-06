91-jähriger Steirer aus Seniorenheim verschwunden

Ein 91-jähriger Mann wird seit Mittwoch im obersteirischen Stadl an der Mur im Bezirk Murau vermisst. Der Senior war nicht zum Abendessen im Altersheim erschienen. Noch am Abend wurde eine Suche gestartet, doch der betagte Obersteirer tauchte nicht auf. Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt, teilte die Polizei mit.