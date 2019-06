47 Millionen Menschen haben wieder Strom

Nach dem beispiellosen Stromausfall in weiten Teilen Südamerikas haben die betroffenen Länder - vor allem Argentinien und Uruguay - die Stromversorgung wieder nahezu flächendeckend gesichert. Die 47 Millionen Menschen in beiden Staaten hätten praktisch alle wieder Strom, teilten die größten argentinischen Energieversorger Edesur und Edenor sowie ihr uruguayisches Pendant UTE am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Die Ursache für den Blackout ist noch nicht ganz klar. Die argentinische Regierung schließt einen Hackerangriff nicht aus.