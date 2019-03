Venezuela hat wieder Strom, wilde Theorien bleiben

Nach einem fast einwöchigen Stromausfall ist die Energieversorgung in Venezuela nach Angaben der Regierung vollständig wiederhergestellt. Es gebe nur noch einige Probleme in den Orten Baruta und Hatillo nahe der Hauptstadt Caracas wegen des Brands in einem Umspannwerk, sagte Informationsminister Jorge Rodriguez am Mittwoch. Die Versorgung mit Fließwasser sei zu 80 Prozent wieder sichergestellt.