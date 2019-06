Salzburgerin in Horror-Lagern: „EU trägt dazu bei“

Sandra Miller ist eine der knapp 70 österreichischen Einsatzkräfte, die in Krisengebiete fahren. Ein halbes Jahr lang war sie in verschiedenen Lagern in Libyen als Krankenschwester tätig. Es fehlen dort Wasser, Nahrungsmittel, Hygieneeinrichtungen: Mit mobilen Kliniken in fünf Lagern in Militärgebieten hat die 34-Jährige unter extremen Bedingungen eingeschlossene Flüchtlinge betreut. „Es ist jedes Lager ganz anders“, doch etwas eint alle: „die Unmenschlichkeit“.