Luxus für Vierbeiner im größten Tierhotel der Welt

Hotel für „Naomi Clawmpbells“ oder „Gwyneth Pawltrows“

„Ziggy“ zumindest genießt sein temporäres Heim. Goldgerahmte Hundeporträts und ein Kronleuchter zieren seine vier Wände, in die er Einzug hält, so lange seine Besitzerin Sarah H. einen Skiurlaub in Frankreich genießt. Auf den Dackel warten Spa-Besuche, Haareschneiden, Krallen- und Zahnpflege sowie Wassergymnastik. Im „Rehazentrum“ macht Tiertherapeutin Tineka Kriel Schwimmübungen - das soll die Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen fördern. Sein Frauchen kann bei allen Aktivitäten jederzeit zusehen - per Kameraüberwachung, die Livebilder aus allen Räumen direkt aufs Smartphone übermittelt.