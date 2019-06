Säfte sind kaum bio und selten fair

Für die warme Jahreszeit hat der Greenpeace-Marktcheck Apfelsaft und Orangensaft in den österreichischen Supermärkten unter die Lupe genommen. „In der Werbung für Fruchtgetränke gaukeln uns lachende Gesichter und Obstbäume in unberührter Natur eine heile Welt vor. Die Produkte in den Supermarktregalen werden dem meist nicht gerecht“, so Nunu Kaller, Expertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich.