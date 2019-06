„Blasphemous“: Team17 kündigt 2D-Plattformer an

Mit „Blasphemous“ hat Entwickler Team17 („Worms“, „Overcooked“) einen 2D-Action-Plattformer im Stil von „Castlevania“ für PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam) angekündigt. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, dafür aber Details zur Hintergrundgeschichte: Gamer schlüpfen in die Gestalt des Büßers, der sich als einziger Überlebender eines Massakers daran macht, die „alptraumhafte Welt“ von Cvstodia zu erkunden und ihre „höllischen Geheimnisse“ zu ergründen, um zum „Ursprung seiner eigenen Qualen“ vorzudringen. Klar soweit?