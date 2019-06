Neues Ski-Format: Eine elegante Kombi-Lösung!

Als elegant kann man auch die Lösung bezüglich der Parallel-Events bezeichnen. Es heißt nämlich nicht Kombi ODER Parallel, sondern Kombi UND Parallel. Beide Bewerbe werden gleichwertig (mindesten drei bis fünf Rennen pro Weltcup-Saison) behandelt, außerdem geht es in beiden Disziplinen um WM- und Olympia-Medaillen. Was Marcel Hirscher & Co. ebenfalls freut: Silvester wird wieder daheim gefeiert! Die eher lästigen als sinnvollen „City Events“ am 1. Jänner flogen aus dem Programm.