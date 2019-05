Suizid-Postings verstören Instagramer emotional

Während 20 Prozent der im Abstand von einem Monat zwei Mal befragten 729 Befragten jungen Erwachsenen aus den USA (Alter: 18 bis 29 Jahre) angaben, gezielt nach Suizid- oder Selbstverletzungsinhalten auf Instagram gesucht zu haben, erklärten immerhin 43 Prozent, damit schon persönlich in Berührung gekommen zu sein. Der Großteil sei also unbeabsichtigt und zufällig auf diese Inhalte gestoßen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Universität Wien.