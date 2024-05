Sportlerin (50) stürzte in Klettersteig ab

Am Montag gegen 15.15 Uhr nahm die 50-Jährige eine mit C+ als schwierig bewertete Schlüsselstelle des Poppenberg-Klettersteigs in Hinterstoder in Angriff. Plötzlich verlor die Kletterin den Halt und stürzte einige Meter bis zur nächsten Verankerung ab.