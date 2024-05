Einfamilienhäuser waren 2023 um 4 Prozent billiger

Am billigsten im Burgenland, am teuersten in Wien

Die billigsten Häuser gab es mit im Schnitt 209.770 Euro im Burgenland und 277.113 Euro in Niederösterreich, die teuersten mit 795.394 Euro in Tirol und 803.423 Euro in Wien. Da in allen Bundesländern die Menge an Transaktionen fiel und die Preise im Schnitt auch rückläufig waren, wurden für Einfamilienhäuser in Summe 2023 nur mehr 3,28 Milliarden Euro ausgegeben, nach rund 4,1 Milliarden Euro in den Jahren 2021 und 2022.