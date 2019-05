33-facher Missbrauch: Haft für Behindertenbetreuer

Ihr Leben lang werden drei kleine Buben an den Folgen dieser furchtbaren Taten leiden: Ein 41-jähriger Behindertenbetreuer aus Klagenfurt hat sich an ihnen sexuell vergriffen. Und das Schlimme ist - der Missbrauch wäre zu verhindern gewesen. Denn der Mann saß bereits als Kinderschänder in Haft, konnte aber nach seiner Entlassung weiter in seinem Beruf arbeiten!