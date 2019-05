„Ich möchte als Mensch wahrgenommen werden“

Maria* (Name von der Redaktion geändert) ist ein stilles Mädchen mit aufmerksamen Blick. Sie sitzt mit ihren Eltern am Küchentisch und schweigt größtenteils, während ihre Mutter die lange Leidensgeschichte erzählt. Das Mädchen kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt. „Die Erkrankung ist so selten, dass sie in Innsbruck nicht operiert werden konnte“, schildert ihre Mutter Renate* (Name von der Redaktion geändert). Man fand einen Experten in England, der Eingriff war erfolgreich. Maria kämpft sich schon als Baby durchs Leben.