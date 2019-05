Österreich hat zu wenige „digitale Talente“

Der Anteil „digitaler Talente“ unter den Erwerbstätigen in Österreich ist mit sechs Prozent recht niedrig, also noch „ausbaufähig“, wie der Berater Boston Consulting Group (BCG) sagt. In Europa befindet sich unser Land unter den Top 10 der beliebtesten Arbeitsorte für Digitalexperten, weltweit auf Platz 13. Umgekehrt sind 68 Prozent der heimischen digitalen Talente bereit, im Ausland zu arbeiten.