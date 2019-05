Feuer in Küche: Pensionist musste ins Krankenhaus

Brandalarm am Donnerstagabend in Maurach am Achensee! In der Wohnung eines 75-Jährigen ist in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Der Mann versuchte noch selbst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch vergeblich. Er musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.